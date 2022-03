Lory Del Santo, la vita sotto le lenzuola: “Marco Cucolo? Attivo e seducente”

Lory Del Santo ha svelato alcuni dettagli sulla sua vita sotto le lenzuola con Marco Cucolo.

Lory Del Santo approderà presto all’Isola dei Famosi in compagnia del fidanzato Marco Cucolo, e per la prima volta ha svelato alcuni retroscena sulla loro vita sotto le lenzuola.

Lory Del Santo e Marco Cucolo

Lory Del Santo e Marco Cucolo sono legati da diversi anni e i loro 30 anni di differenza non hanno mai rappresentato un problema per la coppia, che anzi sembra avere un’innatà complicità sia fuori che dentro alla camera da letto: “Lui è molto attivo e seducente.

Da questo lato, mi conquista sempre. Fa le mosse giuste”, ha confessato l’attrice.

Lory Del Santo all’Isola dei Famosi

L’attrice e il suo fidanzato approderanno insieme all’Isola dei Famosi e la Del Santo ha rivelato che, se lui dovesse sentirsi attratto da qualche sua coetanea, lei non si opporre: “Gli ho anche detto che non mi opporrò, nel caso, perché la sua felicità per me viene prima d tutto”.

A quanto pare i due non sarebbero propensi a sposarsi e a proposito del matrimonio l’attrie ha detto:

“E’ un’istituzione obsoleta: in realtà solo una festa da fare con gli amici, nella speranza di avere regali. Infatti ormai è consuetudine prendere accordi prematrimoniali. Penso che questa sia la giusta soluzione: fare contratti economici per la tutela personale e dei figli e poi fare una grande festa”.

Lory Del Santo è impazienti di poter finalmente approdare all’Isola dei Famosi mentre – a suo dire – il suo fidanzato sarebbe a dir poco terrorizzato (per lui si tratta della prima esperienza in un reality show).