Scoppia una rissa nel backstage di una festival musicale a Los Angeles: morto accoltellato il rapper Drakeo the Ruler

Il cantante stava partecipando al festival Once Upon a Time, evento a cui avrebbero dovuto partecipare anche Snopp Dogg e 50 Cent. Proprio Drakeo the Ruler si sarebbe dovuto esibire durante la serata ma il festival si è trasformato in un inferno in cui il ragazzo ha perso la vita. Intorno alle 20.30, ore locale, è scoppiata una rissa nel backstage dell’evento: stando a quanto riportano fonti delle Forze dell’Ordine Drakeo sarebbe stato accoltellato.

Inutile la corsa all’ospedale: il rapper è arrivato in condizioni troppo critiche a causa delle ferite riportate ed è deceduto. Il festival è stato sospeso: “C’è stato un alterco nel backstage. Per rispetto delle persone coinvolte e in coordinamento con le autorità locali, artisti e organizzatori hanno deciso di non andare avanti con i set rimanenti, quindi il festival è stato chiuso con un’ora di anticipo” ha spiegato un portavoce di Live Nation, organizzatore dell’evento.

La polizia di Los Angeles indaga sull’accaduto: ancora da ricostruire infatti la dinamica dell’accoltellamento, avvenuto al collo di Drakeo. Una fonte del Los Angeles Times ha riferito che esiste un video che mostra cosa è successo subito dopo la rissa e l’accoltellamento: nel video si vedrebbe un gruppo di persone che corrono sul palco, mentre gli uomini della sicurezza cercano di sedare la rissa.

“Il festival si è concluso in anticipo. La polizia di Los Angeles sarà nell’area per assistere con le indagini” ha scritto la Polizia su Twitter.

Chi era Drakeo the Ruler

Drakeo the Ruler era un rapper conosciuto a Los Angeles, scoperto da DJ Mustard. Il giovane aveva pubblicato un solo album ufficiale, “The Truth Hurts” nel 2021 ma aveva alle spalle numerosi mixtape. La sua carriera era in ascesa: non a caso infatti era stato scelto per partecipare al festival, in cui poi ha perso la vita, che riunisce giovani talenti a nomi affermati del panorama musicale.