La storia d’amore tra Luca Daffrè e Alessandra Somensi è finita dopo soli 8 giorni dalla scelta di Uomini e Donne. Nelle ultime ore, i due hanno annunciato la rottura, poi hanno dato inizio ad un botta e risposta social con tanto di screenshot delle chat.

Luca Daffrè e Alessandra Somensi: spuntano le chat

Dopo l’annuncio della rottura da parte di Luca Daffrè, anche Alessandra Somensi ha rotto il silenzio. I due si sono lasciati a distanza di otto giorni dalla scelta a Uomini e Donne e, neanche a dirlo, le loro versioni non corrispondono. L’ex tronista ha dichiarato che la relazione è finita per incompatibilità caratteriali, mentre l’ex corteggiatrice ha confessato di essere stata completamente affossata dal ragazzo, perfino nel modo di vestire. “Dopo solo otto ore mi ha detto che non guardavamo il mondo con gli stessi occhi” […] “Mi sono sempre sentita inadatta perché criticata per il modo di vestire, per gli occhiali, per il cappello. La mia domanda era: perché hai scelto me e non un’altra che era come volevi tu? Io non voglio diventare come vuoi tu“, ha dichiarato Alessandra. Questa visione diversa ha dato il via ad un botta e risposta social, con tanto di screenshot delle chat.

Luca Daffrè pubblica una chat Telegram

Dopo che Alessandra ha fornito la sua versione dei fatti, Luca ha prima risposto ad un commento social facendo intendere che lei avesse “altre situazioni“, poi ha pubblicato una chat che la Somensi avrebbe avuto con i suoi fan. “Mammamia non so come uscirne“, avrebbe scritto l’ex corteggiatrice ai seguaci. Daffrè ha commentato: “Quando una non sa come uscirne inizia a inventarsi le ca*ate, se parlassi io!“. A questo punto, Alessandra ha riconvidiso lo screen dell’ex fidanzato e ha aggiunto: “Parla, ti giuro sono tutta orecchie!“. Daffrè, di tutta risposta, ha cancellato tutto.

Lo sfogo di Alessandra Somensi

Appena Luca ha cancellato le chat, Alessandra si è sfogata con i fan: