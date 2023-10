Luca Laurenti, il ricordo di Costanzo: "Era come un padre per me"

Non ci sono dubbi riguardo al fatto che Luca Laurenti sia uno dei personaggi televisivi più simpatici e gioviali della tv italiana. Da inizio anni ’90 lui e Paolo Bonolis sono divenuti una coppia iconica di Canale 5. Il loro sodalizio proseguirà anche nel futuro prossimo, poiché si apprestano a condurre una nuova edizione di Avanti un altro.

Luca Laurenti: l’intervista a Verissimo

Durante una puntata di Verissimo, Luca Laurenti è stato intervistato da Silvia Toffanin, e la conversazione è stata molto piacevole. Ha condiviso alcuni dettagli della sua carriera professionale, sottolineando le gratificazioni e le soddisfazioni che ha ottenuto nel corso degli anni. Inoltre, ha dedicato un momento speciale alla memoria di un caro collega che non è più tra noi, evidenziando l’importanza di questa figura nella sua vita e nella sua carriera.

Luca Laurenti ricorda Costanzo

La persona in questione è Maurizio Costanzo, una figura iconica nel mondo della televisione italiana. Costanzo è stato sposato con diverse donne nel corso della sua vita, ma l’ultima moglie che è rimasta al suo fianco fino all’ultimo giorno è stata Maria De Filippi.

Luca Laurenti su Costanzo: “Ricordo la sua tenerezza”

Non senza qualche lacrima di commozione, Luca Laurenti ha ricordato il suo amato amico e collega: “Maurizio Costanzo per me era come un padre e Buona Domenica era come una famiglia. Ricordo i riti che facevamo nel camerino tutti insieme e mi ricordo la sua tenerezza…Maurizio era entrato nel cuore della gente, un maestro a cui tutti volevano bene e a cui io volevo tantissimo bene”.