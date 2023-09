Luca Onestini e Ivana Mrazova sono apparsi insieme ad un evento vestiti da sposi. I fan, neanche a dirlo, hanno subito iniziato a sognare il ritorno di fiamma, ma si tratta solo di finzione.

Luca Onestini e Ivana Mrazova vestiti da sposi

Con la loro ultima partecipazione al Grande Fratello Vip, Luca Onestini e Ivana Mrazova avevano dato una speranza ai fan. Eppure, finito il reality, il ritorno di fiamma non si è concretizzato. Nelle ultime ore, però, i due sono riapparsi insieme e i seguaci sono tornati a sognare. Entrambi invitati all’evento Dimmi di sì, Noto Bride, tenutosi il 10 settembre a Noto, in Sicilia, hanno sfilato in abiti da sposi, mano nella mano.

Ritorno di fiamma per Luca Onestini e Ivana Mrazova?

Luca e Ivana sono apparsi bellissimi, con la sintonia che da sempre li ha uniti ben evidente. Affiatati e mano nella mano, hanno posato davanti ai flash dei fotografi. Il fatto che fossero vestiti da sposi non ha fatto altro che alimentare le speranze dei fan. Eppure, si tratta solo di finzione. In ballo non c’è nessun ritorno di fiamma.

Luca e Ivana: il video è virale ma è solo amicizia

Il video che ritrae Luca e Ivana vestiti da sposi, mentre improvvisano anche una sorta di ballo lento, è diventato virale. “Sei bella come il sole, non ti posso guardare, lo dedico a te“, ha scritto Onestini a didascalia di una Instagram Stories che lo immortala con Ivana all’evento di Noto. La Mrazova, invece, si è limitata a dichiarare: “Presentare una serata in una cornice così magica e con la scalinata gremita è stato veramente meraviglioso“. Al termine della serata, è bene sottolinearlo per non creare false aspettative, Luca ha preso il primo aereo per Milano, mentre Ivana è rimasta in Sicilia.