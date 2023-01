Luca Vezil, ex fidanzato di Valentina Ferragni, non sta bene. L'influencer è alle prese con l'influenza australiana e ha svelato su Instagram come sta.

Valentina Ferragni, l’ex fidanzato Luca Vezil non sta bene: “Non riuscivo a muovermi”

Momento difficile per Luca Vezil, ex fidanzato di Valentina Ferragni. Il giovane è alle prese con l’influenza australiana. Lo ha raccontato lui stesso sul suo profilo Instagram, spiegando di non stare particolarmente bene. “Stanotte sono stato peggio: brividi, spasmi, deliri (ad un certo punto non capivo se fossi sveglio o no, ma non riuscivo a muovermi, raga orribile)” ha scritto Luca, tenendo sempre i suoi follower aggiornati sulle sue condizioni di salute, spiegando cosa sta facendo per riprendersi.

Il racconto di Luca Vezil

“Ieri ho cambiato tachipirina 1000 con brufen 600 e sembrava andare meglio, stanotte mi è tornata indietro come una fionda” ha spiegato Luca Vezil, che ha spiegato di essere a conoscenza di molti casi simili al suo, che durano dai 5 ai 10 giorni. “Io spero di meno perchè sono reealmente provato, mi dispiace sfogarmi qui ma sapete che cerco di essere sempre diretto nel bene e nel male e ora sto a pezzi” ha aggiunto.

“Dopo un simpatico calo, non proprio drastico della temperatura (-0.6), che faceva ben sperare ho deciso di alzarmi e mettere qualcosa sotto ai denti, siamo in ripresa ho pensato….” ha raccontato Luca, ma poi la situazione è peggiorata. “Fanculo te, l’Australia, i canguri, i koala e sto c***o” è stato lo sfogo di rabbia su Instagram.