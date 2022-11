Lucarelli denuncia: “Montesano alle prove con la maglia della X Mas”. L’attore replica

Selvaggia Lucarelli, attraverso una denuncia sui social, ha mostrato alcune foto di Montesano con la maglia della Decima Mas. L'attore risponde.

Come in molti ricorderanno, l’ingresso di Enrico Montesano a Ballando con le Stelle era stato particolarmente discusso per via dellle sue posizioni sul vaccino tanto che persino Selvaggia Lucarelli, nel corso della varie puntate, aveva fatto più di qualche frecciatina al riguardo.

Ora l’attore fa nuovamente parlare di sè per via della maglia che ha indossato per recarsi alle prove. Non si tratta tuttavia di una comune maglia, bensì quella della X Mas, un’unità speciale della Regia Marina Italiana nota le sue azioni d’assalto e incursione. Era stata proprio Selvaggia Lucarelli a denunciare su Twitter questa scelta “stilistica” da parte di Montesano. L’attore ha tuttavia risposto prontamente mostrando a sua volta una tessera di iscrizione al partito socialista.

La denuncia di Lucarelli: “Montesano alle prove con la maglia della Decima Mas”

Selvaggia Lucarelli nel commentare le foto da lei condivise non è andata troppo per il sottile: “Dalle immagini di ieri vedo Montesano fare le prove di Ballando con la maglietta della Decima mas che, se a qualcuno sfugge, è una formazione militare che ha combattuto accanto ai nazisti contro i partigiani, nonché simbolo del neofascismo”.

Parole altrettanto dure quelle di Fiorella Mannoia che ha così commentato: “Ma si, ora va bene tutto, divise naziste scambiate per travestimenti di carnevale, saluti romani, commemorazioni fasciste, faccette nere, che vuoi che sia un nostalgico attore con una maglietta della 10ma Mas. Pure te che vai a guarda’”.

La replica di Enrico Montesano

È stato invece di poche parole Enrico Montesano. L’attore ha preferito lasciar parlare la foto o meglio la sua tessera di iscrizione al Partito Socialista Italiano: “Buona domenica amici. Le fesserie e le strumentazioni lasciamole ad altri”.