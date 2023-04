Luciana Littizzetto scrive al neonato Enea: "Tua madre non ti ha abbandonato"

Luciana Littizzetto, nel corso dell’ultima puntata di Che tempo che fa, ha letto una lunga lettera destinata al neonato Enea, il piccolo abbandonato dalla mamma alla Culla per la Vita di Milano.

Durante l’ultimo appuntamento con il programma Che tempo che fa, Luciana Littizzetto ha letto una lettera rivolta al piccolo Enea, il bambino abbandonato nei giorni scorsi a Milano. La comica, da madre adottiva di due splendidi ragazzi, ha esordito:

La lettera di Luciana ad Enea prosegue:

“La tua mamma dopo averti tenuto in pancia per 9 mesi, ha pensato che saresti stato meglio lontano da lei. Credo che questa decisione le sia costata tanto cara, Enea. Ti ha lasciato in una culla per la vita, a Milano. Le culle per la vita ci sono in tante altre città d’Italia, e funzionano così: appena la mamma depone il bambino in quella cuccia calda scatta un sensore che allerta i medici che agiscono subito. Per questo non credere mai a quelli che dicono che la tua mamma ti ha abbandonato. Non ti ha abbandonato, ti ha affidato. Abbandonare significa mettere in pericolo, fregarsene, affidare è avere così tanta fiducia nell’altro da chiedergli di custodire ciò che ti sta di più a cuore. Le mani di mamma hanno incontrato altre mani. È stata una catena d’amore”.