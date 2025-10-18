La modella e pittrice russa Ludmilla Radchenko si è appena traferita a Dubai senza però portare con sé i due figli, di 8 e 13 anni. Questa scelta ha però scatenato diverse polemiche sui social, ecco come ha risposto la stessa Ludmilla.

Ludmilla Radchenko si è trasferita a Dubai senza i figli: è polemica

Bufera social attorno a Ludmilla Radchenko, modella e attrice russa, ex velina ed ex moglie di Matteo Viviani.

Ludmilla, infatti, si è trasferita a Dubai per motivi lavorativi senza però portare con sé i due figli, di 8 e 13 anni, Eva e Nikita, lasciandoli quindi alle cure del padre. Questa scelta però non è piaciuta al popolo dei social, che ha criticato duramente l’ex velina la quale, ha però voluto replicare con un video su Instagram. Ecco cosa ha detto.

Ludmilla Radchenko, polemiche per il trasferimento a Dubai senza i figli: la sua replica

Ludmilla Radchenko, come abbiamo visto, si è trasferita a Dubai per motivi di lavoro, comincerà infatti una prestigiosa collaborazione con una galleria d’arte che ha deciso di esporla stabilmente. L’ex velina ha deciso di iniziare questa nuova avventura senza portare con sé i due figli, avuti da Matteo Viviani, scelta duramente criticata sui social. Ludmilla Radchenko ha pubblicato un video su Instagram per rispondere alle polemiche, aggiungendo che la scelta è stata condivisa con il padre dei figli: “non li ho abbandonati. Non sto andando in vacanza o a lavorare in banca. Sto ricominciando da zero con le mie forze e i miei mezzi, passo dopo passo.”