Lulù distrutta dalle parole di Manuel che lascia la casa

Il nuotatore triestino deve abbandonare la casa del Gf Vip per motivi di salute e Lulù Selassié è distrutta dalle toccanti parole che Manuel le scrive

Una Lulù distrutta dalle parole di Manuel e persa in un bacio di addio è forse l’immagine più calzante dell’ultima puntata del Gf Vip: la giovane principessa Selassiè, protagonista di una lunga storia con l’altro concorrente, è stata destinataria di una toccante lettera d’amore in cui Manuel ha provato a dare forma ai suoi sentimenti, riuscendoci benissimo e schiantando il cuore della sua innamorata.

Lulù Selassié distrutta dalle parole con cui Manuel lascia la casa ma non il suo cuore

La storia d’amore fra i due, pur fatta di alti e bassi e, specie da parte di Manuel, di momenti di incertezza, è di certo il cardine di questa sesta edizione del reality televisivo condotto da Alfonso Signorini. Ma il nuotatore triestino deve lasciare la casa per una serie di motivi di salute ormai evidenti e le sue parola hanno fatto breccia malinconica nel cuore di Lulù.

Le parole di Manuel che vorrebbe “fermare il tempo” e Lulù distrutta dal distacco imminente

Sono parole che arrivano dal cuore: “Quanto sei bella al mattino appena sveglia, quando ancora non dimorano dei pensieri che mi turbano durante la giornata. In quell’attimo di puro amore incondizionato, resto a guardarti, fermerei il tempo se si potesse, fermerei i pensieri, la vita. Le coperte disfatte, gli abbracci e i mezzi sorrisi descrivono il nostro amore, dimenticando la mia condizione che tanto mi soffoca”.

E ancora: “Sei aria per chi fatica a respirare, lo spiraglio di luce di chi lo cerca nel buio. Sei la vita che non riesco a vivere. Quanto è difficile! tu lo capisci, sembra di sì. Se solo potessi dirtelo meglio, senza sembrare pesante, è difficile. Però tu ci sei, io ci sono, scusa se non riesco a darti tutto quello che vorresti”.

La speranza nelle parole di Manuel e Lulù distrutta dalla loro tenerezza: “Ti amo”

Poi Manuel traccia il solco delle speranze future: “Sarà un altro nostro inizio! Non vedo l’ora di liberare la testa da tutti i pensieri per dare ancora più amore a te, più di 1400 mondi… meriti luce. Meriti il mondo, sarò all’altezza di tutto ciò. Pensa quando mi perdo nei tuoi occhi, lì mi si riaccende la speranza e sono invincibile, ci riesco”. E in tenerissima chiosa: “Quanto sei difficile da svegliare? Vorrei non farlo mai e lasciarti nei tuoi mondi. Preferisco addormentarmi nella speranza di poterci entrare anche io, ti amo“.