GF Vip, notte di coccole e dolcezza tra Manuel e Lulù

Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié hanno trascorso una notte molto movimentata, fatta di giochi, coccole, solletico e dolcezza. I due sono sempre più uniti e innamorati.

Trascorrono gran parte del tempo insieme e i gesti dolci e teneri che si scambiano sono all’ordine del giorno. I due hanno trascorso una nottata piena di amore e di divertimento, insieme nel letto, in cui hanno giocato e si sono fatti il solletico come due bambini. Una nottata davvero magica.

Tanti giochi e tante coccole speciali tra Manuel e Lulù, che hanno condiviso una notte davvero molto movimentata e divertente.

Sono stati insieme nel letto in cui dormono, scambiandosi molti gesti di grande dolcezza e grande amore. Hanno dimostrato ancora una volta di essere sempre più affiatati, superando tutti i dubbi emersi dai telespettatori.

Nonostante questi momenti speciali che continuano a condividere Manuel e Lulù, molti telespettatori hanno espresso i loro dubbi sul concorrente.

In tanti pensano che non sia realmente interessato a Lulù. Il gesto che non piace a molte persone riguarda il fatto che Manuel spesso si pulisce la bocca dopo i baci di Lulù. Molti lo hanno interpretato come un gesto di fastidio nei suoi confronti, ma in realtà è semplicemente infastidito dai rossetti e i lucidalabbra che utilizza la principessa.