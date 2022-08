Lulù Selassié incide il primo singolo: “In studio mi sento al sicuro”

Lulù Selassié incide il primo singolo: l'annuncio della principessina etiope emoziona i fan.

Dopo l’avventura nella Casa del GF Vip 6, Lulù Selassié si è gettata a capofitto nella sua più grande passione: la musica. Nelle scorse ore, la principessa etiope ha confessato di aver inciso il primo singolo. Quando uscirà il brano?

Lulù Selassié incide il primo singolo

Il sogno di Lulù Selassié sta per diventare realtà: la principessa etiope, tramite il suo profilo Instagram, ha annunciato di aver inciso il suo primo singolo. L’ex concorrente del GF Vip 6 ha mostrato un video che la ritrae in studio di registrazione e, in attesa dell’uscita della canzone, ha fatto ascoltare ai fan una cover di Dua Lipa.

L’annuncio di Lulù Selassié

Lulù Selassié, a didascalia del filmato, ha scritto:

“In attesa del mio primo singolo, vi lascio qui questo video dove mi diverto in studio, un luogo dove mi sento al sicuro e dove mi posso immergere nei miei pensieri e trasformarli in arte. Il luogo dove mi sento davvero l’artista che sono, dove lavoro per voi e per me stessa. Tra una prova e l’altra, mi sono divertita a cantare Levitating che mi rappresenta moltissimo, come voi ben sapete e che anche voi adorate. Stay very very tuned y’all”.

La principessina etiope ha inciso il suo primo singolo accanto alla sorella Clarissa. Anche quest’ultima, si è divertita a cantare una cover.

Al momento, non conosciamo il titolo della canzone di Lulù e nemmeno la data d’uscita.

Clarissa in studio con Lulù

Anche Clarissa, via Instagram, ha condiviso un filmato che la ritrae nello studio di registrazione. La Selassié, a didascalia del video, ha scritto:

“Mentre aspettiamo tutti l’uscita del singolo… vi lascio, questa piccola cover che abbiamo fatto io e i ragazzi così per divertirci. Spero vi piaccia, non vedo l’ora di farvi vedere la musica alla quale ho lavorato in questi mesi”.

Molto probabilmente, anche Clarissa ha inciso un brano tutto suo. Farà concorrenza alla sorella? Staremo a vedere.