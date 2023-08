Una donna alla guida di una Bmw è entrata in autostrada contromano e si è schiantata poco dopo con un'altra automobile

L’incidente è avenuto nel pomeriggio di ieri, martedì 8 agosto, all’altezza di Lumino. Erano da poco passate le ore 15:30 quando una Bmw, entrata in autostrada contromano, ha causato un terribile scontro frontale con una Fiat: due persone sono rimaste ferite.

Lumino, entra in contromano in autostrada e provoca un incidente: due feriti

Fortunatamente non ha avuto conseguenze drammatiche, ma l’incidente che è avvenuto lungo l’autostrada A13 nella giornata di ieri ha messo in grave pericolo la vita di due automobilisti. La responsabilità del sinistro è tutta da attribuire ad una donna che, con la sua Bmw targata nel ticinese, ha imboccato l’autostrada contromano a San Vittore. Nemmeno 500 metri più avanti, la Bmw ha incrociato inevitabilmente la corsa di un’altra vettura, una Fiat, che procedeva regolarmente verso nord. L’impatto è stato inevitabile.

Le condizioni di salute dei due feriti

Lo scontro è stato violento, ma secondo quanto si apprende, nessuno dei due conducenti dei veicoli è rimasto ferito in maniera grave. Sul posto sono comunque giunti i medici del 118 che si sono occupati di fornire le cure del caso alle persone coinvolte nello scontro. Il tratto autostradale interessato è rimasto chiuso per diverso tempo, in modo da facilitare le operazioni di pulizia della strada.