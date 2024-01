Proprio come il fratello, anche Franco Tozzi ha intrapreso la carriera musicale, ottenendo un grande successo nel 1965 con il brano “I tuoi occhi verdi“.

Morto Franco Tozzi, fratello di Umberto

Il cantautore di Rodi Garganico si è spento all’età di 79 anni, poche settimane prima della partecipazione di Umberto a Sanremo. Il cantante si esibirà sul palco dell’Ariston durante la serata dei duetti per eseguire, insieme ai The Kolors, un medley delle sue canzoni più famose. Proprio lui che oltre cinquant’anni fa aveva iniziato nella band del fratello maggiore, i Kansas.

Dal servizio militare a Sanremo

Il singolo “I tuoi occhi verdi” vendette all’epoca circa 800mila copie, ma l’autore dovette abbandonare momentaneamente le scene per intraprendere la leva militare. Nel 1966 partecipò al Festival di Sanremo con “Io non posso crederti” continuando a produrre una lunga serie di successi. Alla fine della sua carriera aveva pubblicato decine di singoli e sei album.

Il ricordo dei familiari

Il primo a ricordarne la scomparsa è stato Umberto, che ha affidato i propri pensieri ad un post su Facebook: “Ringrazio dal profondo del cuore tutte le persone che mi sono vicine in questo momento di grande dolore. Riposa in pace, Franco”. Il cantautore pugliese ha poi condiviso su Instagram una foto in bianco e nero dove sono insieme, accompagnata dalle sole parole: “Ciao Franco“.