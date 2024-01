Storia d’amore al capolinea per Angelina Mango e il fidanzato Antonio Cirigliano. La cantante è tornata single a pochi giorni dall’inizio del Festival di Sanremo 2024, per cui lui potrebbe anche non accompagnarla sul palco dell’Ariston.

Angelina Mango torna single ad un passo da Sanremo

Stando ad alcune indiscrezioni, Angelina Mango è tornata single. La storia d’amore con Antonio Cirigliano, chitarrista che l’ha sempre accompagnata durante le sue esibizioni, è finita. I due erano una coppia da anni e la latitanza social di coppia degli ultimi giorni aveva impensierito i fan.

Angelina Mango single: l’annuncio di Simona Ventura

Ad annunciare che Angelina Mango è tornata single è stata Simona Ventura, nel corso dell’ultima puntata del programma Citofonare Rai2. La conduttrice ha sottolineato che, proprio a causa della rottura, l’artista si trova a Sanremo da sola. Questo significa che Antonio Cirigliano non si esibirà al suo fianco sul palco dell’Ariston.

Antonio Cirigliano ha tradito Angelina Mango?

Stando a quanto rivelato da Simona Ventura, Angelina sarebbe tornata single da qualche giorno, per cui potrebbe esserci anche un ritorno di fiamma. Eppure, sui social circola una voce preoccupante: sembra che Antonio abbia tradito la Mango. E’ bene sottolineare che, al momento, i diretti interessati non hanno confermato o smentito la rottura.