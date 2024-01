Angelina Mango è pronta per il suo debutto al Festival di Sanremo 2024. L’artista porterà sul palco dell’Ariston un brano particolare, intitolato La noia. Scritta con Madame e Dardust, la canzone “è una risalita verso la felicità“.

Sanremo 2024: Angelina Mango pronta per il debutto con la sua Noia

Intervistata da Leggo, Angelina Mango si è detta emozionata per il suo debutto al Festival di Sanremo 2024. A distanza di qualche mese dall’uscita da Amici, la figlia dell’indimenticabile Pino e di Laura Valente salirà sul palco più famoso d’Italia. “L’adrenalina? Per adesso è al 70% ma credo salirà via via che mi avvicinerò alla prima esibizione“, ha ammesso. Angelina porta in gara un brano particolare, intitolato La noia.

Angelina Mango: di cosa parla La Noia?

Angelina ha spiegato che La noia, nonostante il titolo, è un brano movimentato, che racconta la risalita verso la felicità. Ha dichiarato:

“Spesso i momenti tristi sono il seme, il preludio a una nuova felicità, il buio prima della luce. Non si deve aver paura della noia, va accolta, è importante così come tutti i sentimenti che ci portano giù, in fondo. C’è una risalita, sempre”.

Scritta con Madame e Dardust, La noia è nata senza pensare al Festival di Sanremo 2024. Poi, “ha preso una forma, uno spessore che forse nemmeno ci aspettavamo. Vista la potenzialità, la decisione di proporlo ad Amadeus è stata un coro“.

Sanremo 2024: il gesto scaramantico di Angelina Mango

Angelina Mango, che ha sempre guardato Sanremo da casa, è pronta per immergersi in quella che sarà la settimana più pazza e caotica della sua vita. Dopo il Festival, ci sarà il tour. Qual è il suo gesto scaramantico pre esibizione? Ha ammesso: