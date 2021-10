Lutto nel mondo della politica siciliana, morto Giuseppe Mangiapane

Si è spento all’età di 89 anni Giuseppe Mangianapane, onorevole per una legislatura e assessore ai Lavori pubblici del Comune di Messina.

Mangiapane è stato un deputato del partito comunista.

Durante gli anni Novanta l’allora sindaco di Messina, Franco Providenti, lo scelse come assessore ai Lavori pubblici. Famoso fu il suo provvedimento per il finanziamento degli svincoli autostradali Giostra-Annunziata.

I funerali di Peppino Mangiapane si sono svolti lunedì 11 ottobre 2021 presso il duomo di Messina.

Lutto nel mondo della politica, scompare l’onorevole Giuseppe Mangiapane: la nota del Comune di Messina

Cateno De Luca ha condiviso su Facebook la nota stampa diffusa dalla giunta comunale per onorare la memoria di Giuseppe Mangiapane. “Il Sindaco Cateno De Luca, unitamente alla Giunta comunale, esprimono il proprio cordoglio e sono vicini alla famiglia per la scomparsa di Giuseppe Mangiapane, persona di elevato profilo politico, culturale e ideale. Deputato nazionale alla fine degli anni ’80, Mangiapane dal 1995 al 1998 fu Assessore ai Lavori Pubblici di Palazzo Zanca, durante il mandato amministrativo dell’allora sindaco Providenti, curandone i primi provvedimenti relativi al finanziamento degli svincoli autostradali Giostra-Annunziata“, si legge nella nota ufficiale diffusa dall’amministrazione comunale di Messina.