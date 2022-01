Lutto nel programma 16 anni e incinta: morta la famosa star Jordan Cashmeyer

La ragazza aveva solo 26 anni, tuttavia, sin da giovanissima aveva dovuto affrontare problemi di salute mentale e dipendenze.

È morta Jordan Cashmyer, diventata famosa nel 2014 con la sua storia raccontata al pubblico nel programma 16 anni e incinta. La ragazza è deceduta sabato 15 gennaio, a soli 26 anni. Tuttavia, non sono state diffuse le cause della morte.

Addio a Jordan Cashmyer, star di 16 anni e incinta

Jordan purtroppo aveva avuto una vita difficile, tutta in salita, basti pensare al periodo di gravidanza, complicato per lo stesso compagno Derek Taylor.

I due, nel programma 16 anni e incinta, hanno raccontato il periodo in cui aspettavano la piccola Genevieve, chiamata da tutti Evie. Mesi di gravidanza ricordati dalla coppia come estremamente difficili. Infatti, la famiglia di lei non approvava la relazione con Derek, per cui Jordan si era ritrovata da sola e senza una casa, mentre il giorno del parto si avvicinava sempre di più.

Addio a Jordan Cashmyer, star di 16 anni e incinta: una vita tutta in salita

A seguito del programma, le cose non sono, però, migliorate come speravano. In primis, la relazione tra Jordan e Derek si è conclusa, poco dopo la nascita della bambina. É stato quello il momento in cui il padre di Jordan e la sua matrigna sono tornati dalla ragazza, offrendole il loro aiuto, in quanto avevano compreso che una fanciulla così giovane non poteva badare da sola ad una bambina.

In aggiunta, Jordan Cashmyer avrebbe fatto i conti anche con problemi che riguardano la sua salute mentale: iniziò ad assumere droghe, nel 2015, infatti, decise di affidare momentanemanete la figlia alla madre del suo ex compagno, per dedicare a se stessa tutte le cure possibili.

Sul tabloid americano si legge che:

“Lottava contro problemi di salute mentale e dipendenze, aveva pensato al suicidio“.

Nel 2017 poi era riusciuta a trovare anche un lavoro in uno strip club. Lì però era stata arrestata per possesso di droga. Soltanto nel 2019, con grande forza di volontà, era riuscita a disintossicarsi e sembrava stesse finalmente riprendendo in mano la sua vita, anche grazie ad un nuovo amore con l’attuale compgno, con il quale aveva dato alla luce un secondo figlio, Lyla.

Tuttavia, il suo ultimo post su Instagram risale ad agosto 2018, poi i riflettori su di lei si sono spenti, fino alla tragica notizia della sua morte.

Addio a Jordan Cashmyer, star di 16 anni e incinta: la mamma ne annuncia la morte

Ad annunciarne il decesso è stata la mamma, Jessica, con un post su Facebook scritto sull’account del suo defunto marito, e padre della giovane donna, Dennis M. Cashmyer Jr.