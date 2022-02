Lutto per Luca Argentero: non parteciperà a Sanremo 2022

Grande assente della seconda puntata di Sanremo 2022 è Luca Argentero. L'attore è stato colpito da un lutto familiare e non se la sente di partecipare all'evento

L’amato attore italiano Luca Argentero non potrà partecipare come ospite della seconda puntata del Festival di Sanremo 2022. Purtroppo Argentero ha avuto un lutto ed in un momento così difficile per la sua famiglia non è giustamente riuscito a prendere parte all’evento.

Luca Argentero non sarà ospite a Sanremo 2022

È venuto a mancare il suocero, ovvero il padre della moglie Cristina Marino. L’uomo era un imprenditore originario della Sicilia e oltre a Cristina lascia anche un altro figlio, che lavorava insieme a lui. La famiglia è profondamente a lutto e come riporta Il Messaggero, l’attore ha già dato conferma della sua assenza per la seconda puntata. In un momento così difficile per la moglie non poteva né voleva di certo prendere parte ad un evento mondano, ma stare vicino a lei.

Argentero è indiscutibilmente uno degli attori più amati dal pubblico grazie alla serie di successo Doc-Nelle tue mani, in cui interpretare il dottore Andrea Fanti.

Confermati gli altri ospiti

Nonostante l’assenza di Luca Argentero, che darà un dispiacere a molti suoi fan, sono confermati gli altri ospiti. Dopo anni tornerà Laura Pausini per presentare il suo nuovo album, poi sarà il turno delle risate con il comico di successo Checco Zalone ed infine, tornando al tema musica, sulla nave ormeggiata al largo di Sanremo, si esibirà Ermal Meta, cantante che grazie a Sanremo ha avuto tantissimo successo.

Per quanto riguarda Argentero, non è detto che la sua assenza sia definitiva, in quanto potrebbe comunque posticipare la sua presenza in un’altra puntata del Festival.