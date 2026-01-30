Piero Pelù in lutto per il papà Giovanni: a 98 anni si spegne l’uomo che ha condiviso con lui affetto, musica e ricordi.

Il lutto per la scomparsa di Giovanni Pelù, papà del rocker Piero, segna la chiusura di un capitolo significativo nella vita dell’artista. A 98 anni, lascia un ricordo indelebile di affetto, forza e passione condivisa, testimoniato dalle parole commosse del figlio sui social: “Sarà sempre un orgoglio essere tuo figlio”.

Piero Pelù: radici familiari e passione per la musica

La storia della famiglia Pelù è stata segnata dal contesto storico della Seconda guerra mondiale, un periodo che lasciò profonde tracce nella vita quotidiana dei genitori di Piero. Nonostante le difficoltà e le paure di quell’infanzia, i genitori riuscirono a costruire ciò che il cantautore ha definito “la famiglia borghese perfetta”, tra Firenze, il mare, amici e piccoli gesti di resilienza.

Cresciuto in questo ambiente, Piero ha coltivato la sua passione per la musica fin da bambino: “La musica è proprio la colonna sonora della mia vita, qualsiasi musica, da quando ero bambino – e ho avuto la fortuna di avere un nonno appassionato di musica che mi faceva ascoltare di tutto e mio padre che portava a casa i vinili di Jannacci, le fiabe sonore e poi i Beatles, i Pink Floyd, il punk”.

Nonostante qualche iniziale difficoltà nell’accettare la carriera rock del figlio, Giovanni e la madre seppero mantenere un legame saldo e resistente, dimostrando quella che Pelù stesso ha definito la loro natura da “highlander”, capaci di attraversare la vita con forza e dignità.

Lutto per Piero Pelù: scompare il papà Giovanni

Piero Pelù piange la perdita del padre, Giovanni, scomparso all’età di 98 anni. A dare la notizia è stato lo stesso cantautore toscano, che ha scelto i social per condividere il dolore, pubblicando una foto che li ritrae insieme, sereni e sorridenti. Accanto all’immagine, parole semplici ma colme di affetto:

“Ciao papà, è stata una gioia immensa condividere questa parte di viaggio con te e tutta la tribù. Sarò sempre orgoglioso di essere tuo figlio”.

Giovanni Pelù, tecnico radiologo di indole riservata, ha affrontato negli ultimi anni la convivenza con l’Alzheimer, senza mai perdere i momenti di lucidità che sorprendevano il figlio, come quando lo salutò chiamandolo “il diavolo gigante”, un gesto che univa ironia e affetto.