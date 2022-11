Macchie sul viso le cause e come toglierle con metodi naturali

Per combattere e contrastare le macchie presenti sul viso, i rimedi naturali come Clear Skin a base di prugna o camomilla danno un aspetto sano.

La pelle del viso è particolarmente sensibile e delicata per cui necessita dei giusti trattamenti da applicare. In caso di macchie sul viso dovute a diversi fattori, vediamo come toglierle adottando rimedi e soluzioni naturali efficaci e sicuri per il benessere dell’epidermide e per una pelle maggiormente sana e idratata.

Macchie sul viso: come toglierle

Si tratta di inestetismi e imperfezioni che possono comparire in varie aree del viso, del collo e della fronte. Sono delle macchie e iperpigmentazioni che possono cambiare a seconda del colore e della forma, ma anche delle dimensioni. Sono dovute a un eccesso di melanina e le donne risultano essere i soggetti maggiormente colpiti.

Per eliminarle si consiglia di evitare i classici metodi fai da te, ma puntare a prodotti e a specialisti del settore che possano aiutare ad avere un incarnato più sano e lucente. Oltre a pensare come toglierle, si può anche ricorrere a delle strategie preventive, come per esempio dei prodotti che abbiano un alto SPF, ovvero un Fattore di Protezione Solare in base al proprio fototipo di pelle.

Si potrebbe applicare dei cosmetici o dei trattamenti che proteggano da rai raggi UV dal momento che le radiazioni ultraviolette sono presenti sia nei mesi estivi per la luce solare e i potenti raggi del sole, ma anche durante il periodo invernale. Bisogna intervenire prima di tutto, sulle cause e poi agire con trattamenti mirati che non danneggino i tessuti circostanti.

Sono diversi i metodi da usare per eliminare le macchie dal viso, come dei prodotti da spalmare o stendere, quali dei sieri o delle creme come Clear Skin, considerata la soluzione migliore in tal senso. Una crema che aiuta a eliminarle, ma anche a trattarle e contrastarne la scomparsa in modo da avere un viso sano e lucente privo da questo inestetismo.

Macchie sul viso: cause

Questi inestetismi e imperfezioni che compaiono sul viso dipendono sicuramente da un eccesso di melanina in una area della cute. Le zone del collo, del contorno occhi o della fronte sono contraddistinte da diverse macchie di questo tipo, la cui comparsa dipende da una serie di fattori e cause che bisogna valutare attentamente.

Le concentrazioni eccessive di melanina dipendono da alcuni fattori, come l’avanzamento dell’età. Man mano che si procede con l’età, si assiste a un invecchiamento della pelle che è sempre più irregolare. In questa fase, compaiono le cosiddette macchie senili che sono presenti in misura maggiore sul dorso delle mani e del viso.

Alcuni cambiamenti e modifiche a livello ormonale, come una riduzione degli estrogeni durante alcuni periodi, come la menopausa o la gravidanza, sicuramente portano ad avere delle macchie in alcune zone del viso. L’esposizione solare, come già si diceva, particolarmente intensa e discontinua, senza usare protezioni adeguate, comporta questo inestetismo.

Tra le motivazioni vi sono anche l’uso di alcuni prodotti e trattamenti specifici non adatti alla propria pelle. Le lentigo senili dipendono dall’invecchiamento cutaneo, ma anche da una esposizione dovuta ad alcuni fattori come l’inquinamento, lo smog e il fumo. Si presentano in forma rotonda e di colore scuro, mentre le solari, come si intuisce dal nome, sono una conseguenza dell’esposizione solare.

Macchie sul viso: rimedio naturale

Oltre ai trattamenti e al fondotinta che può risolvere la situazione per un certo periodo, consigliamo di affidarsi a metodi maggiormente sicuri e duraturi nel tempo. Per la sua efficacia e qualità, Clear Skin è la crema migliore dal momento che combatte e contrasta le macchie cutanee riuscendo quasi a farle scomparire del tutto in maniera naturale.

Una formula innovativa per cui basta davvero poco tempo per rendere una pelle omogenea e soffice. Una soluzione in crema che ha diverse proprietà: antiage, quindi combatte l’invecchiamento della pelle, schiarente, nutriente, idratante proprio perché idrata la cute ed è lenitiva dal momento che contrasta rossori e infiammazioni.

Per chi volesse saperne di più, può cliccare qui o sulla seguente immagine

Agisce su qualsiasi livello cutaneo: da quello più superficiale al profondo permettendo ottimi risultati sin dalle prime applicazioni ottenendo l’apice dopo due settimane dall’uso costante del prodotto. Si ha una pelle più liscia dal colorito sano e lucente. Facile da applicare: basta prenderne una noce, stenderla nelle zone colpite da macchie e lasciare assorbire in profondità.

Clear Skin funziona anche perché si basa su principi attivi naturali, quindi senza controindicazioni e indicato anche per le pelli più sensibili. All’interno di questa crema ci sono elementi come la papaya, un esfoliante naturale che esercita sulla cute effetti simili al peeling; la camomilla che ha proprietà lenitive, la prugna dolce che mantiene la pelle elastica e l’aloe dalle proprietà idratanti.

Clear Skin è disponibile e ordinabile, per l’esclusività e originalità del prodotto, soltanto sul sito ufficiale del prodotto inserendo i dati personali e approfittando così della promozione di una confezione a 39€ con altri pacchetti disponibili. Per il pagamento sono accettabili modalità come Paypal, la carta di credito o i contanti al corriere alla consegna.

