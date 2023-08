Allarme Listeria a Washington, macchine per il gelato contaminate in un risto...

Allarme Listeria a Washington, macchine per il gelato contaminate in un risto...

Allarme Listeria a Washingon dove il batterio ha causato la morte di tre persone: a quanto si apprende, la tragedia è stata provocata da una macchina per il gelato contaminata che si trovava in un ristorante a Tacoma.

Macchina per il gelato contaminata, tre morti per Listeria a Tacoma

Tre persone sono morte e altre tre sono state ricoverate in ospedale dopo aver bevuto frullati contaminati dal batterio Listeria in un ristorante di Tacoma, Washington. È quanto dichiarato dai funzionari sanitari.

Gli investigatori hanno scoperto che l’epidemia è stata provocata da macchine per il gelato non pulite correttamente che si trovavano presso un ristorante Frugals. A rivelarlo è stato il Dipartimento della Salute dello Stato di Washington tramite la diffusione di un comunicato ufficiale. La listeria può colpire le persone fino a 70 giorni dopo il consumo e le macchine sono state utilizzate fino al 7 agosto, si legge nel comunicato.

In merito alla vicenda, Frugals ha diramato una nota con la quale ha dichiarato di essere “profondamente rattristato” dalla notizia e di essere pronto a collaborare con le autorità.

“Siamo affranti e ci rammarichiamo profondamente per qualsiasi danno che le nostre azioni possano aver causato”, recita la nota. “Ci impegniamo ad apportare tutte le modifiche ritenute necessarie per mantenere il nostro elevato standard operativo ed evitare che ciò si ripeta”.

La nota del ristorante

Le sei persone che sono state colpite dal batterio sono state ricoverate in ospedale tra il 27 febbraio e il 22 luglio 2023. L’impronta genetica dei batteri presenti nei frullati ha dimostrato che si tratta dello stesso ceppo di Listeria che ha scatenato i ricoveri, secondo il dipartimento della salute. Inoltre, due dei tre sopravvissuti hanno dichiarato di aver preso un frullato dallo stesso Frugals prima di ammalarsi.

I sintomi dell’infezione da Listeria includono febbre e dolori muscolari e, in alcuni casi, diarrea o altri problemi gastrointestinali. Altri sintomi sono mal di testa, confusione e convulsioni.

Il dipartimento della salute ha dichiarato che non si ritiene che altri ristoranti Frugals siano stati colpiti. “Per eccesso di cautela nei confronti dei nostri clienti, abbiamo anche disposto lo spegnimento di tutte le macchine per frullati nelle nostre altre sedi e l’invio di campioni da queste macchine per analisi simili”, ha dichiarato Frugals nel suo comunicato. “Sebbene non sia stato richiesto dal Dipartimento di Salute della Contea di Pierce, Frugals si sottoporrà anche a procedure di pulizia, sicurezza e sanificazione rafforzate in tutte le categorie di prodotti e in tutti i punti vendita”.

Secondo il CDC, le donne incinte hanno una probabilità circa 10 volte maggiore di contrarre la listeriosi e le donne ispaniche incinte 24 volte maggiore.