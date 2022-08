Madonna in Sicilia, c’è chi ha detto no

Carmelo Pintaudi, gestore del celebre ristorane di Taormina "Casa Niclodi", in controtendenza, ha rifiutato il tavolo a Madame Ciccone.

Madonna, come ampiamente riportato da Notizie.it, ha trascorso il suo compleanno (64) in Sicilia, visitando varie località tra Noto, Ortigia e Taormina, dove ha ricevuto un’accoglienza praticamente trionfale. Folle arrembanti, fans in estasi e operatori turistici pronti a qualsiasi cosa per mettersi a disposizione dell’ambita ospite.

“Ciao Sicilia, sei stata così buona con me!“, ha quindi scritto la popstar commentando una carrellata di foto pubblicate al termine della sua vacanza. Scorrendole, tra queste non c’è ovviamente quella di Casa Niclodi, celebre ristorane di Taormina che, in controtendenza, ha rifiutato il tavolo a Madame Ciccone. Come abbiamo appreso da un cliente, lo staff della cantante si era infatti presentato il 20 agosto nel pomeriggio chiedendo di laciarle tutto il locale, cancellando quindi all’ultimo momento tutte le altre prenotazioni.

Circa un centinaio fra i due turni.

Ma Carmelo Pintaudi, che gestisce questo piccolo “giardino” tra i tetti della movida, si è opposto all’idea di dare il benservito ai suoi clienti, così ha proposto un’area interamente riservata, separata da una vegetazione di aranci e limoni.

Ma all’insistere delle richieste “tutto o niente” ha dichiarato la sua indisponibilità. Visibilità internazionale sfumata, ma molta gratitudine di chi, come il nostro lettore, ha potuto assaggiare la sua cucina pur non essendo una star.