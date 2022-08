Madonna sbarca in Italia, festeggerà il suo compleanno in Sicilia

L'icona del pop, Madonna, è tornata nuovamente in Italia. La cantante festeggerà il suo compleanno in Sicilia, in un luogo davvero speciale

Passano gli anni, ma Madonna non smette di far impazzire i suoi fan e di far parlare di sè. La regina del pop ha deciso di tornare in Italia per festeggiare il suo compleanno (in data 16 agosto) in grande stile.

La meta è di quelle davvero speciali: palazzo Castelluccio a Noto, in provincia di Siracusa.

Madonna torna in Italia per festeggiare il suo compleanno: l’arrivo in Sicilia

Dopo l’esperienza dello scorso anno in Puglia, Madonna ha scelto di nuovo l’Italia come location per il suo compleanno. 64 anni compiuti oggi, la regina del pop è ancora in piena forma e ha deciso di festeggiare in grande stile in Sicilia.

La cantante è atterrata ieri all’aeroporto Fontanarossa di Catania, preceduta, il giorno prima, dallo sbarco del suo staff e del suo entourage (circa 100 persone in totale).

Palazzo Castelluccio: Madonna festeggia il compleanno a Noto

Il posto prescelto per il compleanno della popstar non è uno qualunque: si tratta, infatti di palazzo Castelluccio, luogo incantevole incastonato tra le colline di Noto, nel Siracusano. Degli invitati, per il momento, non si sa nulla: la cerimonia potrebbe svolgersi in un’atmosfera di tutta esclusività.