Partenza col botto per la trasmissione televisiva: Mahmood e Blanco e l'esilarante imitazione a "Tale e quale show" che ha strappato tante risate

Mahmood e Blanco sono stati davvero unici nella l’esilarante imitazione messa in scena su di loro durante la puntata di esordio del “Tale e quale Show”. A cantare “Brividi” ed a farli venire, ma di terrore, sono stati Francesco Paolantoni e Gabriele Cirilli, che si sono cimentati con un hit assoluta e lo hanno fatto ottenendo un successo sancito dalla loro inevitabile goffaggine, soprattutto canora.

Il dato è quello per cui con la prima puntata dell’edizione 2022 di Tale e quale show, Francesco Paolantoni e Gabriele Cirilli hanno voluto offrire a pubblico in studio ed a casa una esibizione da mettere nella bacheca dei ricordi horror, ma forse proprio per questo simpatica come nessun’altra. Novella 2000 spiega che “il concorrente è Francesco, ma la redazione del programma ha deciso di affiancargli Gabriele che ormai è un mago delle imitazioni nello show”.

Mago si, ma con “magia limitata”, a contare l’esito. Alla coppia di comici è toccato “il difficilissimo compito di calarsi nei panni del duo che ha vinto l’ultima edizione di Sanremo“.

“Da chiedere indietro i soldi del biglietto”

“E cioè Mahmood e Blanco”. Con il brano “Brividi” i due hanno ottenuto l’effetto, ma solo perché la canzone aveva quel titolo e l’effetto della loro esibizione è stato uguale in tutto e per tutto al titolo, il tutto con risate appaganti.

E i giudici? Neanche a dirlo, valga per tutti il parere di Cristiano Malgioglio: “Disastrosi! Se avessi pagato il biglietto, avrei chiesto i soldi indietro”. E in chiosa, rivolto a Francesco Paolantoni: “Mahmood è un bellissimo ragazzo, ma tu sei un mostro”.