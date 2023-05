Malika Ayane e quella frecciatina all'ex Cesare Cremonini

L’impressione è stata nettissime e da Malika Ayane sembra proprio essere partita una velenosa frecciatina all’ex Cesare Cremonini. Nel corso di un’intervista rilasciata a La Stampa la cantante ha parlato delle storie avute con i “disadattati” compagni del passato. E nel novero degli ex c’è ovviamente anche Cesare Cremonini, che da poco ha ritrovato l’amore con una giornalista.

Malika Ayane parla di Cesare Cremonini

Malika Ayane e Cesare Cremonini erano stati assieme dal 2009 al 2010, e le parole attuali della Ayane sembrano aver suggellato quel periodo come non proprio positivo, a dispetto del gossip dell’epoca. La rottura fra i due secondo Malika era scaturita dal carattere immaturo di Cremonini, almeno del Cremonini di 10 anni fa. E le parole della Ayane sembrano davvero avere il crisma della “frecciatina” all’ex di Bologna. Per la cantante la monogamia non funziona ed è molto meglio dedicare il proprio tempo ad un “sano individualismo”.

Quel “bel filotto di disadattati”

E nel prosieguo dell’intervista Malika Ayane ha detto anche altre cose ed apparentemente più “mirate”. Come? Rivelando di aver “sciorinato un bel filotto di disadattati” nel corso della sua vita e spiegando come gli uomini si presentino “problematici e incapaci di gestire il nuovo ruolo della donna ormai indipendente e lontana dalle antiche tradizioni del patriarcato”.