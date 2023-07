Malore per Romário, ricoverato a Rio de Janeiro per un'infezione intestinale

L’ex calciatore del Brasile Romário, 57 anni, è stato ricoverato dopo aver accusato fastidi e dolori nella zona dell’intestino. L’ex attaccante, come comunicato dal suo ufficio stampa, si trova all’ospedale Barra d’Or a Rio de Janeiro.

Romário è stato curato per un’infezione intestinale e le sue condizioni sono stabili, ma non è stata ancora prevista la sua dimissione dall’ospedale. Già nel 2021, Romário era stato operato d’urgenza: in quell’occasione, all’ex calciatore era stata rimossa la cistifellea.

La carriera politica di Romário

Romário, capocannoniere al Mondiale di Usa 1994, nel quale si è laureato campione del mondo con il suo Brasile, ed ex stella di Barcellona, Valencia, PSV Eindhoven, Flamengo e Vasco da Gama, ha iniziato la sua carriera politica nel 2010, quando è stato eletto deputato federale nello Stato di Rio De Janeiro. Nella sua nuova carica, Romário si è scagliato contro l’organizzazione del Mondiale del 2014 in Brasile, accusandola di usare l’evento per creare una vasta rete corruttiva e lavare denaro sporco. L’ex attaccante è stato rieletto proprio nel 2014 e, dal febbraio del 2021, è vicepresidente del Senato brasiliano.

