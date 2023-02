Maltempo a Siracusa, allagamenti e pioggia: "Situazione drammatica"

«È una situazione drammatica», ha commentato l’assessore alla Protezione Civile Enzo Pantano, intervistato sull’attuale situazione di allarmante maltempo a Siracusa.

Infatti, è da ieri che la pioggia cade copiosamente provocando capillari allagamenti in tutta la città siciliana. Ciò ha portato all’isolamento di venti persone.

L’intervento della Protezione Civile è stato davvero salvifico: queste sono entrate in azione in contrada Mottava, nell’area meridionale ad est della città. Qui nella giornata di ieri sono state soccorse decine di automobilisti i quali erano rimasti in panne, totalmente bloccati ed impossibilitati a procedere alla guida.

L’appello della Protezione Civile: “evitate gli spostamenti, la situazione è drammatica”

Pantano ha proseguito il proprio discorso appellandosi alla prudenza dei cittadini: «Stiamo cercando di fronteggiare l’accaduto con tutti i mezzi a nostra disposizione. Rilanciamo l’appello ad evitare gli spostamenti a causa del pericolo legato all’intensità degli eventi atmosferici».

Ed infatti, data la preoccupazione del livello dell’acqua raggiunto dal fiume Anapo a causa dell’alluvione, sono stati disposti gruppi di volontari in tutto il territorio interessato.

Lo scopo è monitorare la zona circostante ed avvisare la Prtezione Civile in caso di pericolo imminente. Intanto scuole, asili, mercati, impianti sportivi, parchi, e l’area archeologica della Neapolis insieme al Castello Maniace rimangono sotto ordinanza di chiusura fino a nuove disposizioni del sindaco.