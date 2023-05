Le forti piogge che si sono abbattute su Forino, nell’avellinese, hanno provocato allagamenti specialmente nella frazione di Celzi. Qui un uomo di 45 anni ha perso la vita dopo esser stato travolto dalla sua vettura, intento a recuperarla in un terreno invaso dall’acqua.

Il maltempo fa una vittima al Sud: contadino 45enne muore nell’avellinese

La vittima era originaria di Contrada, una zona già fortemente colpita da allagamenti in passato. Secondo gli esperti si tratta infatti di un territorio molto esposto al dissesto idrogeologico, in cui da tempo i cittadini chiedono interventi risolutivi per scongiurare pericoli alle persone.

Secondo una prima ricostruzione il 45 enne, un contadino della zona, è stato sorpreso dalla pioggia mentre si stava recando sulla montagna. Le forti precipitazioni l’hanno colto mentre si trovava in un tratto piuttosto impervio. Cercando di ancorare l’auto al terreno, ha lasciato la vettura per cercare un supporto da sistemare sotto le ruote.

È stato a quel punto che l’auto, a velocità incontrollata, l’ha travolto. Il terreno, reso impraticabile dall’acqua, avrebbe fatto cedere il freno a mano.

Il sindaco di Contrada: “Tragedia in territorio molto fragile“

Sulla vicenda s’è espresso il sindaco di Contrada, Pasquale De Santis: “È una tragedia, in un territorio che non è nuovo a questi fenomeni e che si caratterizza per la sua fragilità. Stiamo attendendo l’arrivo del medico legale per il riconoscimento. Forino è allagata, a Contrada va leggermente meglio ma anche qui è scesa tanta acqua. Sono solo venti minuti di pioggia preceduti da una forte grandinata ma di una potenza eccezionale“.