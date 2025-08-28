Maltempo a Milano: forti temporali, parchi chiusi e fiumi a rischio esondazione

Come da previsioni, la giornata di oggi a Milano è all’insegna del maltempo: parchi chiusi e fiumi a rischio esondazione. Ecco cosa aspettarsi nelle prossime ore.

Da ieri sera, mercoledì 27 agosto, su Milano si è abbattuta una forte ondata di maltempo, con piogge e violenti temporali che hanno colpito la città meneghina e anche le zone limitrofe.

Il Centro monitoraggio rischi naturali della Regione Lombardia ha infatti emanato un’allerta arancione per rischio idrologico e una gialla per rischio idrico. A tutti i cittadini è stato già raccomandato di fare attenzione, per questo i parchi domani saranno chiusi. Le parole dell’assessore della Protezione Civile del Comune di Milano, Marco Granelli: “abbiamo deciso di tenere chiusi i parchi cittadini domani, per prevenire i rischi di possibili cadute di alberi: è un sacrificio per i cittadini e ce ne scusiamo, ma dobbiamo essere consapevoli e proteggerci, perché è meglio prevenire danni gravi.” E’ bene evitare zone con alberi o a rischio allagamento, così come non sostare nei sottopassaggi. Gli occhi intanto sono puntati anche sui fiumi, per l’esattezza sul Seveso e sul Lambro che, ieri sera non hanno raggiunta la soglia di attenzione ma oggi, vista la pioggia continua, il rischio che la raggiungano è alto. Intanto ecco cosa aspettarsi nelle prossime ore.

Maltempo a Milano: cosa aspettarsi nelle prossime ore

Milano è sotto la morsa del maltempo, come abbiamo visto le piogge non si fermano, tanto che cresce la paura per il Seveso e per il Lambro. Anche nelle prossime ore la pioggia continuerà a cadere sulla città meneghina, piogge che continueranno anche nella notte. Per la giornata di domani, attesi temporali nel pomeriggio. Sabato, invece, dovrebbe finalmente tornare a splendere il sole. Si raccomanda quindi, nelle prossime ora, ai cittadini di fare molta attenzione.