Maltempo in Piemonte: raffiche con danni e tetti scoperchiati

Fenomeni intensi e isolati. Le raffiche di vento hanno buttato giù alberi e scoperchiato tetti in Piemonte.

Fenomeni isolati ma intensi. Il maltempo ha colpito il Piemonte nel pomeriggio del 26 agosto, con diversi danni alle abitazioni e numerosi interventi dei Vigili del Fuoco.

Maltempo e danni in Piemonte

I danni più evidenti sono a Vercelli, Casale Monferrato e zone limitrofe. In queste zone una tromba d’aria con raffiche di vento fino a 98 chilometri orari ha spazzato via alberi, colpendo le auto in sosta, scoperchiato tetti e danneggiato monumenti.

A Casale Monferrato si sono riversate precipitazioni intense e locali.

La circolazione su alcune strade è stata interrotta, in particolare lungo la 211 che attraversa il Novarese, chiusa all’altezza di Borgolavezzaro.

Che tempo farà in Piemonte

Oltre ai fenomeni localizzati, anche in Piemonte bisognerà fare i conti con il ciclone Poppea, che già persiste nel Nord Italia.

Gli esperti raccomandano massima attenzione dalla pianura alle montagne. Gli escursionisti dovranno evitare le zone di collina e le alture, in particolare Val di Susa, Val Chisone, Val d’Orco e Val Pellice. Qui si prevedono grandinate, fulminazioni, forti raffiche di vento, allagamenti.

Poppea ha già mostrato il volto di uragano mediterraneo, tant’è che l’ondata si sposta minacciosa verso il mar Ligure. In Piemonte la situazione non cambierà nelle prossime ore, anzi le piogge saranno sempre più abbondanti nelle province di Novara, Vercelli e Torino.

Che cos’è il ciclone Poppea

Dopo il caldo Nerone sta arrivando la burrascosa Poppea, moglie dell’imperatore. Il linguaggio della meteorologia attinge dai miti della storia per evidenziare gli effetti, a tratti sensazionalistici, del tempo che fa. Poppea era attesa, e puntuale si sta presentando nel Nord Italia, e anche in Piemonte.

Dal caldo torrido saremmo passati repentinamente al crollo delle temperature. Lo scontro tra aria afosa e correnti fresche spesso porta caos e nubifragi. Così è stato in Piemonte con l’arrivo del ciclone Poppea, che secondo gli esperti meteorologi è solo all’inizio della sua furia, per questo raccomandano massima allerta, evitando di uscire di casa.

L’allerta gialla persisterà per tutto il fine settimana. Nelle giornate di domenica 27 e lunedì 28 agosto il ciclone si farà sentire in Piemonte, ma la furia di Poppea si riverserà di più nel resto d’Italia, per poi salutarci mercoledì 30.