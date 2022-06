Maltempo, tromba d’aria in Lombardia tra Busnago e Trezzo sull’Adda

Nella giornata del 9 giugno due trombe d'aria hanno interessato la Lombardia e la Toscana: il video.

Nonostante il caldo estivo che interessa la penisola, in questi giorni non sono rari gli episodi di maltempo che hanno colpito numerose località da Nord a Sud. Nella giornata di ieri, giovedì 9 giugno, due trombe d’aria si sono formate, una in Lombardia e una in Toscana.

La prima ha colpito la zona tra Busnago (provincia di Monza e Brianza) e Trezzo sull’Adda (Milano). Il vortice non ha provocato danni a cose o persone.

Tromba d’aria in Lombardia e Toscana

Il video dell’accaduto è stato diffuso su Facebook dal gruppo Tornado in Italia. Le immagini mostrano la tromba d’aria che colpisce la strada provinciale che collega le due località al confine tra la provincia di Monza e quella di Milano. Nonostante la vicinanza di case ed edifici commerciali e di numerose auto, non sono stati segnalati danni.

Sono invece stati riportati danni a Marina di Carrara, in Toscana, dove una tromba marina ha toccato terra e ha sradicato alcuni ombrelloni presenti sulla spiaggia.

Maltempo a Palermo e Bari

Non è andata meglio a diverse località del Sud Italia, dove veri e propri nubifragi hanno interessato le località principali. A Palermo due balconi sono crollati in strada, sfiorando la tragedia. A Bari, invece, l’acqua ha allagato le strade, inondando anche la tangenziale.