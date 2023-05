Quell’anziana stava per morire ma freddezza e collaborazione l’ahnno rimessa in salute: una donna è stata salvata dal figlio dal boccone di traverso: le ha fatto la manovra di Heimlich. Una 85enne di Pescara stava soffocando ma l’uomo ha operato con successo in viva voce con il 118. Con le esatte indicazioni in un momento cruciale e con un “esecutor” molto calmo la storia è stata a lieto fine.

Boccone di traverso: mamma salvata dal figlio

Da quanto si apprende infatti a Pescara intorno all’ora di pranzo è successo l’imponderabile: una 85enne di Pratola Peligna, era ospite in casa del figlio in città e ad un certo punto un boccone le è andato di traverso e stava soffocando. Figlio e nuora hanno capito che le cose si mettevano malissimo e la donna ha chiamato la centrale operativa del 118, spiegando cosa stesse succedendo.

Il tandem perfetto: operatore e figlio in casa

Con la chiamata in in viva voce l’operatore ha dato indicazioni nette e comprensibili al figlio che con altrettanta freddezza le ha eseguite al millimetro: erano quelle per la “manovra di Heimlich” anti soffocamento. Mentre partiva una ambulanza il figlio della donna, un uomo di circa quarant’anni, ha seguito passo passo le istruzioni ed è riuscito a disostruire le vie respiratorie di sua madre, che è salva.