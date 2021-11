Mamme morte dopo il parto per infezione da herpes: “Infettate dallo stesso medico”

Due donne sono morte dopo il parto a causa di un'infezione da herpes. Sono state infettate dallo stesso medico che ha effettuato il taglio cesareo.

Due donne britanniche sono morte dopo il parto per un’infezione da herpes. Potrebbero essere state infettate dallo stesso medico che ha effettuato il taglio cesareo. Questa è la terribile storia di Kimberley Sampson, 29 anni, e Samantha Mulcahy, 32 anni. Le loro famiglie sostengono che i due decessi siano collegati. Le due donne erano state ricoverate in due ospedali diversi del Kent, ma gestiti dalla stessa società, l’East Kent Hospitals Trust, ed erano state operate dallo stesso medico.

Sono morte a poche settimane di distanza per la stessa infezione, nel maggio e luglio 2018. Le prime indagini interne dell’ospedale hanno stabilito che non c’erano collegamenti tra i decessi, ma le famiglie chiedono l’apertura di un’inchiesta giudiziaria perché sono convinte del contrario.

Mamme morte dopo il parto per infezione da herpes: cosa è accaduto

Secondo quanto ricostruito dalla Bbc, le due gravidanze erano andate bene ma al momento del parto entrambe hanno avuto bisogno del taglio cesareo.

I bambini sono nati senza nessun tipo di problema. Le due donne hanno iniziato a stare male dopo il parto, al punto di dover ricorrere di nuovo alle cure ospedaliere. Ad entrambe hanno diagnosticato un’infezione e dopo altri giorni hanno capito che tutto era dovuto ad un virus herpes simplex. Quando hanno iniziato a curarle era troppo tardi. Kimberley è morta il 22 maggio 2018 e dopo sei settimane è morta Samantha.

Mamme morte dopo il parto per infezione da herpes: l’inchiesta della Bbc

Un anno dopo la loro morte, le famiglie hanno ricevuto delle lettere del medico legale che diceva che non ci sarebbero state ulteriori inchieste in quanto erano stati due casi simili, ma non c’era “nessuna connessione” tra i due decessi. Nelle lettere è stato scritto che le donne erano state infettate dall’herpes “prima del ricovero in ospedale“. Un’inchiesta della Bbc sui documenti dei due ospedali ha scoperto che due sanitari, un’ostetrica e il chirurgo, avevano assistito a tutti e due i parti. Una connessione che aveva preoccupato l’azienda sanitaria, che si era rivolto ad un laboratorio privato per sequenziare il genoma dei due virus. Due settimane dopo la morte di Samantha è arrivata una mail in cui il laboratorio affermava che entrambi i casi “sembrano una contaminazione chirurgica“. Avevano chiesto al Trust di fornire un tampone del chirurgo sospetto, che non è mai arrivato.