Il ct della nazionale italiana, Roberto Mancini, è stato fotografato mentre si trovava in coda dal salumiere a Jesi: lo scatto è diventato virale sul web.

Lo scatto che ritrae il ct della nazionale azzurra, Roberto Mancini, mentre aspetta, in estrema tranquillità e normalità, il proprio turno dal salumiere è diventata rapidamente virale sul web.

Mancini in coda dal salumiere a Jesi: lo scatto diventa virale sui social

Il commissario tecnico della nazionale azzurra, Roberto Mancini, reduce dalla vittoria conquistata dall’Italia agli Europei, si è recato a Jesi, in provincia di Ancona, nelle Marche, per far visita ai suoi genitori.

Nel corso dei giorni trascorsi nel suo paese natale, Roberto Mancini è stato fotografato mentre attente il proprio turno dal salumiere.

La foto che ha come protagonista il ct che ha portato la nazionale italiana a vincere gli Europei è diventata presto virale sui social, spopolando tra gli utenti che animano il popolo di Internet.

A rendere celebre e popolare lo scatto è l’incredibile eleganza e semplicità mostrata da Roberto Mancini che, con la sua maglia azzurra, i bermuda chiari, il paio di sneakers e gli occhiali da sole, si mostra come un cittadino qualunque in fila per il salumiere.

Mancini in coda dal salumiere a Jesi: il ritorno nelle Marche

Nonostante il glorioso successo raggiunto agli Europei, quindi, il ritorno a Jesi per far visita ai genitori ha subito fatto immergere il ct della nazionale azzurra in una dimensione familiare.

Tornare a Jesi, infatti, per Roberto Mancini, ha significato rincontrare persone che lo conoscono da tutta la vita e respirare nuovamente l’aria e le atmosfere che hanno caratterizzato la sua infanzia.

In un simile contesto, quindi, l’ex calciatore è stato fotografato mentre si era recato a fare la spesa per la madre, Marianna, affetta da un problema al ginocchio, e aspetta il proprio turno a pochi passi dall’ingresso de “La Caciotta”.

Mancini in coda dal salumiere a Jesi: selfie e aperitivi

In occasione del tempo trascorso in provincia di Ancona per stare vicino ai genitori e prendersi cura della madre operata a un ginocchio e ancora ricoverata in ospedale, Roberto Mancini si è dedicato ad attività totalmente normali.

Nell’attesa vissuta prima di entrare dal salumiere, si è intrattenuto con alcuni concittadini, chiacchierando in allegria. Subito dopo, poi, ha scattato alcuni selfie insieme ai “fan” più accaniti. Ha posato, ad esempio, con le volontarie della Croce Rossa, in prossimità di un ambulatorio.

Inoltre, il ct della nazionale ha anche partecipato a un aperitivo con gli amici di infanzia e alla premiazione di un torneo di calcio amatoriale.