Donnarumma firma il contratto con il Paris Saint-Germain, l’annuncio: “Un nuovo diamante a Parigi”

Il portiere della nazionale azzurra e del Milan Gigio Donnarumma ha firmato il contratto con il Paris Saint-Germain che durerà fino al 2026.

Il portiere Gianluigi Donnarumma, reduce dalla vittoria degli Europei conseguita contro l’Inghilterra, ha firmato il contratto con il Paris Saint-Germain, rendo ufficiale l’addio al Milan e il passaggio al club parigino.

Donnarumma firma il contratto con il Paris Saint-Germain

Nella giornata di mercoledì 14 luglio, il portiere della nazionale azzurra Gianluigi “Gigio” Donnarumma ha firmato il contratto con il Paris Saint-Germain. La notizia è stata annunciata in modo ufficiale dal club della Tour Eiffel, attraverso i suoi canali.

Intanto, mentre il trasferimento al Paris Saint-Germain veniva comunicato dal club francese in modo definitivo, il dirigente tecnico del Milan, Paolo Maldini, si è espresso in merito alla vicenda in occasione del sorteggio del calendario di Serie A.

A questo proposito, infatti, il ct ha manifestato il proprio rammarico per l’addio del portiere appena rientrato in Italia dopo aver contribuito al trionfo della nazionale azzurra agli Euro 2020.

Donnarumma firma il contratto con il Paris Saint-Germain: i dettagli

Che il futuro di Gigio Donnarumma fosse lontano dal Milan e dai club italiani era ormai chiaro da tempo.

Il trasferimento del portiere 22enne, tuttavia, è stato reso definitivo soltanto nella giornata di mercoledì 14 luglio.

L’annuncio è stato diramato dal Paris Saint-Germain tramite i suoi canali social, con la pubblicazione di un breve video di presentazione incentrato sul suo ultimo acquisto ossia il portiere della nazionale italiana. Il video è stato distribuito sul web dopo l’apposizione della firma, avvenuta nel primo pomeriggio del 14 luglio, al contratto che vincolerà Gigio Donnarumma al club parigino fino al 2026.

Per quanto riguarda le cifre – note da svariato tempo – destinate al portiere, Donnarumma incasserà 12 milioni di euro a stagione, guadagnando un totale di 60 milioni di euro nel corso dei cinque anni di contratto.

Donnarumma firma il contratto con il Paris Saint-Germain: l’annuncio

In relazione al video con il quale il Paris Saint-Germain ha presentato il suo ultimo acquisto di mercato, la squadra parigina ha presentato il giocatore usando un’espressione emblematica. Gigio Donnarumma, infatti, è stato descritto come “un nuovo diamante a Parigi”.

Enorme, quindi, l’entusiasmo dei tifosi per l’arrivo del campione d’Europa, insignito anche del premio di miglior giocatore degli Europei, nel club della capitale della Francia.

In seguito alla comunicazione diramata dal Paris Saint-Germain, il ct del Milan Maldini, durante la cerimonia della nuova stagione 2021/2022 trasmessa su DAZN, ha dichiarato: “È stato un dispiacere vedere Gigio andare via dal Milan – e, poi, facendo riferimento all’imminente arrivo di Maignan, ha aggiunto –. Però abbiamo un ottimo portiere”.