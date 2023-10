Si è tenuta una manifestazione davanti al Congresso americano per chiedere il cessate il fuoco a Gaza.

Manifestazione ebraica al Congresso USA: 500 arresti

Nella giornata di oggi, giovedì 19 ottobre, si è tenuta una manifestazione davanti al Congresso americano, per chiedere il cessate il fuoco a Gaza. Il bilancio al momento è di 500 persone arrestate, tra cui circa 20 rabbini. La protesta è stata organizzata da due organizzazioni ebraiche che si battono per la liberazione dei palestinesi.

Manifestazione al Congresso USA: “La più grande protesta ebraica”

Jewish Voice for Peace, uno dei gruppi dietro quella che gli organizzatori descrivono come “la più grande protesta ebraica in solidarietà con i palestinesi nella storia degli Stati Uniti“, ha dichiarato che la polizia del Campidoglio ha strappato gli striscioni con la scritta “Cessate il fuoco ora“. I manifestanti che indossavano magliette con la scritta “Non nel nostro nome” suonavano gli shofar e cantavano preghiere ebraiche.