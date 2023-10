I partiti di maggioranza hanno trovato un accordo sulla Manovra e sono intenzionati a procedere spediti.

L’accordo annunciato dal governo

Tramite una nota, dopo la riunione tra la premier Giorgia Meloni, Matteo Salvini (Lega), Antonio Tajani (Forza Italia), Maurizio Lupi (Noi moderati) e Lorenzo Cesa (Unione di centro), il governo ha annunciato “la volontà di procedere speditamente all’approvazione della Legge di Bilancio, senza pertanto presentare emendamenti.” Ha aggiunto inoltre la nota che “Il governo terrà conto con grande attenzione del dibattito parlamentare e delle considerazioni delle forze di maggioranza e opposizione.”

La soddisfazione di Forza Italia

Forza Italia si è detta particolarmente soddisfatta dell’accordo raggiunto, in particolare per “l’accoglimento delle sue istanze, alcune delle quali saranno inserite nel decreto collegato alla manovra, già all’esame del Parlamento” come fa sapere in una nota. Farà parte della manovra infatti anche la proposta di Forza Italia per un codice identificativo nazionale per gli affitti brevi. È stato a tal proposito confermato l’aumento al 26% dell’aliquota dalla seconda alla quarta casa messa in affitto fino a 30 giorni. Per la prima resta al 21%.