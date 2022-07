Mara Venier lava il suo terrazzo: è polemica sul web

Mara Venier è finita nell'occhio del ciclone dopo che si è mostrata mentre lavava il suo terrazzo sui social.

Mara Venier: la polemica sull’acqua

In queste ore per cinque regioni è stato dichiarato lo stato d’emergenza a causa della siccità.

Mentre in Italia le temperature sono sempre più calde e si continua a sensibilizzare l’opinione pubblica sulla mancanza di acqua la conduttrice Mara Venier si è mostrata mentre puliva il terrazzo del suo appartamento a Roma con il tubo dell’acqua. Ovviamente in tanti hanno accusato la conduttrice di non badare al risparmio dell’acqua e in molti l’hanno accusata di un inutile spreco. Sulla questione Mara Venier ha replicato affermando: “Non cominciate a dire che spreco l’acqua…

le cag*** dei gabbiani come le lavo???? Lecco????”.

Mara Venier e le nozze di Alberto Matano

Nei giorni scorsi Mara Venier è stata l’officiante alle nozze dell’amico Alberto Matano, che ha sposato il suo storico compagno, Riccardo Mannino. La conduttrice, più felice che mai, ha espresso via social la sua felicità per i suoi due amici, che proprio lei avrebbe intimato a sposarsi. Matano e il suo compagno stavano insieme da 15 anni quando, grazie alla conduttrice, hanno deciso di convolare finalmente a nozze.