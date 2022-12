Mara Venier, Natale in famiglia dopo il Covid: gli hater la attaccano lei risponde per le rime

Dopo aver resistito per più di due anni, nei giorni scorsi anche Mara Venier si è beccata il tanto temuto Covid.

Il virus che ha sconvolto le nostre vite nel 2020 ha attaccato la conduttrice in una forma per fortuna non troppo pericolosa, nonostante non sia per lei stato una passeggiata e l’abbia costretta a letto con un forte stato influenzale per diversi giorni.

La presentatrice di Domenica In, in realtà, è riuscita a scamparla in tempi anche molto brevi: c’era infatti il timore che sarebbe stata costretta a saltare la puntata di Domenica in di quest’oggi, giorno di Natale, ma in Rai non c’è stato bisogno di cambiare i piani o trovare soluzioni dell’ultimo minuto: Mara Venier si è negativizzata in tempo non solo per tornare in studio ma anche per festeggiare come si deve il Natale con il marito, Nicola Carraro, la figlia Elisabetta Ferracini e i nipoti.

Una spensieratezza, quella della Venier, che non è però piaciuta molto a diversi hater su Instagram, che si sono sentiti in dovere di attaccarla per la “leggerezza” con cui ha affrontato il virus.

Mara Venier festeggia il Natale dopo il Covid: la risposta all’hater

Dopo che Mara Venier ha pubblicato un video in cui ballava e cantava felice a casa durante la Vigilia di Natale, un utente le ha scritto pubblicamente: “Come fai a tornare a Domenica In il primo gennaio se hai il Covid?” e un altro ha aggiunto: Non sapevo si guarisse dopo 4 giorni.

Me ricordavo diversa la storia. Che barzellette”. La presentatrice, che però è già negativa, si è sentita in dovere di rimetterli al loro posto rispondendo con un secco: “Invece di sparare cazz*** informati. E tu che c***o ne sai di come sono stata io?? Barzelletta un ca**o, prendilo e poi mi dirai. Siete insopportabili!”.