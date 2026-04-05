Ansia per Mara Venier, problema di salute improvviso: costretta allo stop forzato

Ancora problemi di salute per Mara Venier: come sta e cosa succede ora

Ancora problemi di salute per Mara Venier: come sta e cosa succede ora

Tra trasloco, un infortunio al menisco e le indiscrezioni sul futuro a Domenica In, la conduttrice Mara Venier sta attraversando una fase delicata.

Un periodo intenso tra impegni personali e problemi di salute sta caratterizzando questi giorni di Pasqua per Mara Venier. Tra un trasloco in corso insieme al marito Nicola Carraro e alcuni problemi fisici che l’hanno costretta a fermarsi, la conduttrice si trova a gestire una fase delicata sia sul piano privato che professionale, mentre si moltiplicano anche le indiscrezioni sul futuro della sua presenza in televisione.

Possibili scenari televisivi futuri per Mara Venier

Non si tratta però dell’unica difficoltà affrontata negli ultimi tempi da Mara Venier: da circa due anni convive con una maculopatia essudativa che ha richiesto diversi interventi medici. Nonostante ciò, ha continuato a portare avanti il proprio lavoro in televisione, mantenendo un legame costante con il pubblico. Il rapporto diretto con gli spettatori è da sempre uno degli elementi centrali della sua carriera, anche grazie alla trasparenza con cui ha condiviso momenti personali complessi. In passato, durante una puntata di Domenica In, aveva parlato apertamente dei suoi problemi alla vista, annunciando un intervento subito dopo la diretta.

Intanto, sul fronte professionale, si moltiplicano le ipotesi su un possibile cambiamento: con la stagione in chiusura, si parla sempre più insistentemente di un eventuale addio alla conduzione del programma, anche se non esistono conferme ufficiali. Tra i nomi circolati come possibile successore figura quello di Alberto Matano, considerato uno dei candidati più accreditati. Per ora, però, resta tutto aperto, in attesa di sviluppi che chiariranno se si tratterà davvero di una svolta definitiva o di una nuova fase della lunga carriera della conduttrice.

Ansia per Mara Venier, problema di salute improvviso: costretta allo stop forzato

Un fine settimana pasquale tutt’altro che rilassante per Mara Venier, storica figura della televisione italiana e volto di Domenica In. A ridosso delle festività, la conduttrice è stata costretta a rallentare i ritmi e a concedersi un periodo di riposo non programmato, come ha raccontato direttamente tramite alcune storie condivise sui social. Il momento delicato coincide anche con un cambiamento importante sul piano personale, legato a un trasloco in corso che sta rendendo la quotidianità più faticosa del solito.

Nelle immagini pubblicate su Instagram, Venier appare sul divano in mezzo a scatoloni e abiti da sistemare, segno evidente di una casa ancora in pieno allestimento. La stessa conduttrice ha descritto la situazione con parole semplici, lasciando trasparire stanchezza: “Tanto per cambiare”. Il contesto domestico caotico non ha aiutato a migliorare la situazione, tanto che ha commentato con evidente sconforto: “Mamma mia, mamma mia”. In questo periodo si sta trasferendo insieme al marito Nicola Carraro nella zona di Roma Nord, nei pressi di Ponte Milvio, tra disagi organizzativi e scatoloni che occupano ogni spazio disponibile.

Oltre alle questioni legate alla casa, la conduttrice ha dovuto fare i conti anche con alcune problematiche di salute. Venier ha infatti dichiarato di soffrire di “problemi al menisco”, una condizione che l’ha portata a fermarsi temporaneamente.