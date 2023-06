Marcello Minenna è stato arrestato lo scorso 22 giugno nell’ambito di un’inchiesta della procura di Forlì riguardante un maxi appalto con l’Ausl Romagna per la fornitura di mascherine. L’assessore della Regione Calabria è accusato di aver lucrato sul Covid. Al momento, Minenna si trova ai domiciliari. Emessi in tutto 34 provvedimenti cautelari: tra gli arrestati anche Gianluca Pini, ex deputato della Lega, non più in carica dal 2019. Ma chi è Marcello Minenna? Classe 1971, l’ex direttore dell’Agenzia delle Dogane è un economista esperto di finanza stocastica con una laurea alla Bocconi. Minenna è autore di diverse opere e pubbicazioni scientifiche e ha collaborato con varie testate quali Il Sole 24 Ore, il Corriere della Sera, la Repubblica, il Financial Times e il Wall Street Journal.

Arrestato Marcello Minenna: ruoli di spicco in varie realtà

Come informa SkyTg24, Marcello Minenna è è un funzionario pubblico che ha ricoperto ruoli di prestigo in diverse realtà come l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (di cui è stato direttore) e Consob.

L’esperienza politica

Da ricordare anche l’esperienza politica, in qualità di Assessore al Bilancio nella Giunta Raggi a Roma e, prima dell’arresto, assessore nella giunta regionale della Calabria. Minenna risulta essere iscritto su Linkedin, il social dei professionisti; sul suo profilo si definisce un “civil servant”, ovvero, un professionista che pone le sue competenze e il suo senso civico al servizio della società.