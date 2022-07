Marcello Sacchetta: il ritorno ad Amici, il nuovo show e il parto di Giulia Pauselli

Marcello Sacchetta ha svelato alcuni retroscena sulla sua carriera e sull'arrivo del suo primo figlio.

Marcello Sacchetta: il nuovo programma e Amici

Molto presto Marcello Sacchetta approderà su Rai2 con il programma Nudi per la vita, dove sarà il braccio destro di Mara Maionchi.

Il programma dovrebbe andare in onda dalla prossima stagione tv ma al momento su di esso non vi sono ulteriori informazioni. Per quanto riguarda Amici invece, Sacchetta ha inaspettatamente confessato che il suo più che un addio potrebbe trattarsi di un arrivederci: il ballerino infatti non ha escluso di tornare in futuro all’interno del programma. Sarà vero?

Marcello Sacchetta: il primo figlio

Marcello Sacchetta e Giulia Pauselli attendono il loro primo figlio, che nascerà tra pochi mesi.

Il ballerino ha dichiarato di voler assistere al parto della sua compagna e ha rivelato anche che senza dubbio cercherà di trasmettere a suo figlio l’amore per la famiglia, valore in cui lui ha sempre creduto molto. In tanti tra i suoi fan non vedono l’ora di saperne di più sull’arrivo del primo bebè della coppia e in tanti hanno fatto loro le congratulazioni via social, in attesa di saperne di più sull’arrivo del bambino.