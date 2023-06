Marco Mazzoli: "Cristina Scuccia? So chi ama. Ma sua madre..."

Il vincitore dell’Isola dei Famosi Marco Mazzoli ha svelato alcuni retroscena sulla sua partecipazione al programma e sul suo rapporto con l’ex naufraga Cristina Scuccia.

Marco Mazzoli: il rapporto con Cristina Scuccia

Marco Mazzoli è stato il vincitore dell’ultima edizione dell’Isola dei Famosi e, una volta lasciato il programma, lui stesso ha svelato alcuni particolari sull’esperienza fatta all’interno del programma e sul suo rapporto con un’altra naufraga in vista, ossia l’ex suora Cristina Scuccia. All’interno del reality show Cristina ha confessato di essere innamorata di una persona di cui però si è sempre rifiutata di svelare l’identità o il genere. A tal proposito Marco Mazzoli ha dichiarato: “Lei ha vissuto due carceri. Il primo era il convento da cui è scappata perché non ha mai smesso di credere in Dio ma la chiesa l’ha delusa, se avrà voglia racconterà la sua brutta esperienza. Poi all’Isola aveva voglia di esternare il suo amore ma aveva paura di deludere la mamma che è molto religiosa. Io so di chi si parla ma è giusto lo riveli lei”.

In tanti si chiedono se sulla vicenda emergeranno ulteriori particolari visto che, finora, Cristina Scuccia ha preferito mantenere il massimo riserbo sulla questione. Dopo l’esperienza all’Isola dei Famosi l’ex suora ha anche affermato che non prenderà parte ad altri reality show.