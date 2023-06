Dopo aver vinto l’Isola dei Famosi, Marco Mazzoli è tornato alla sua vita di sempre. Lo speaker di Radio 105 ha raccontato quali sono state le cose più emozionanti che ha vissuto appena tornato a Milano.

Marco Mazzoli dopo l’Isola dei Famosi: ecco le prime cose che ha fatto

Marco Mazzoli ha trascorso 64 giorni in Honduras ed è tornato in Italia con il trofeo dell’Isola dei Famosi. Appena riprese in mano le redini della sua quotidianità, lo speaker di Radio 105 si è riappropriato di tutte le cose che gli sono mancate. Parlando con i suoi colleghi radiofonici, ha ammesso:

“Vi giuro che sono stato tipo tre ore minimo sul water a godermi il momento”.

Il ritorno alla vita normale di Marco Mazzoli

Mazzoli ha proseguito:

“Mi sono fatta la pasta al pomodoro da solo. Che bella libidine che è stata. Mamma mia ho mangiato me**a per così tanti giorni. Veramente a un certo punto ti aggrappi a tutto. È una situazione che è inspiegabile. Immaginate 64 giorni in una situazione veramente di disagio totale. Dormi su una stuoia”.

Dopo l’Isola dei Famosi gli è apparso tutto molto strano, ma estremamente piacevole.

La cosa più emozionante fatta da Mazzoli dopo l’Isola

Cibo a parte, la cosa che ha maggiormente emozionato Mazzoli è stato tornare a dormire con la moglie. Ha ammesso: