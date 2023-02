Marco Mengoni rappresenterà l'Italia all'Eurovision Song Contest 2023

Marco Mengoni ha annunciato la sua partecipazione all’Eurovision Song Contest, che avrà luogo a Liverpool dal 9 al 13 maggio.

Il cantante lo ha confermato nel corso della conferenza stampa post Sanremo. Ovviamente porterà in gara la canzone con cui ha vinto il Festival appena conclusosi: Due vite. Sicuramente un periodo d’oro per il 34enne che ha trionfato anche alla serata delle cover con la sua interpretazione di Let it be. Una vittoria, quella a Sanremo, comunque abbastanza prevedibile, non solo per la bravura per l’artista (intendiamoci), ma anche per il fatto che Mengoni sia risultato sempre al primo posto per preferenze della sala stampa, con l’aggiunta della giuria demoscopica e del televoto.

Masrco Mengoni sarà a Liverpool a maggio

La conferma da parte di Marco è arrivata dopo le 12 nel corso della conferenza stampa a cui ha preso parte. Ma era del resto scontata la sua presenza in quel di Liverpool. Nel caso in cui Mengoni si fosse rifiutato, il nostro portacolori all’Eurovision sarebbe stato Lazza, in quanto classificatosi secondo a Sanremo 2023.

Il ritorno all’Eurovision dopo L’Essenziale

Marco Mengoni tornerà all’Eurovision 10 anni dopo la sua partecipazione all’importante evento musicale, tenutosi all’epoca a Malmö, in Svezia. In quell’occasione il nostro portacolori portò in gara L’Essenziale, brano con cui vinse Sanremo 2013. Sfortunatamente Marco non riuscì a spuntarla: L’eurovision 2013 fu vinto infatti la danese Emmelie De Forest.