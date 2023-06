Marco Mengoni in lacrime durante il concerto: "Mi avete fatto scoppiare"

Marco Mengoni in lacrime durante il concerto: il cantante ringrazia i fan per la bellissima sorpresa.

Lo scorso 17 giugno, Marco Mengoni ha dato il via al suo tour Marco negli stadi, che si concluderà il 15 luglio con una serata evento al Circo Massimo di Roma. Nel corso dell’ultima tappa, l’artista è finito in lacrime per un regalo del tutto inaspettato da parte dei fan.

Marco Mengoni in lacrime durante il concerto

Il 24 giugno 2023, Marco Mengoni si è esibito in concerto a Salerno con una delle tappe del suo tour Marco negli stadi. La data finale è fissata per il 15 luglio presso il Circo Massimo di Roma, ma l’artista può dirsi già molto soddisfatto perché i biglietti per i suoi concerti sono esauriti da tempo.

Perché Marco Mengoni è finito in lacrime?

Nel corso del concerto presso lo stadio Arechi di Salerno, Marco è finito in lacrime per una sorpresa del tutto inaspettata da parte dei fan. Questi ultimi hanno voluto dedicargli in coro la canzone O Surdato Nnammurato. Mengoni non è riuscito a trattenere la commozione.

Le parole di Marco Megoni

Marco Mengoni, al termine del concerto ne ha approfittato e ha ringraziato i fan per tutto, anche per il momento di commozione: