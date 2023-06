Nel corso del suo recente live tenutosi a Padova Marco Mengoni si è sentito in dovere di interrompere per qualche minuto il suo show per accertarsi che una delle sue fan nel pubblico stesse bene. Ecco dunque cos’è successo allo Stadio Euganeo.

Marco Mengoni interrompe il concerto per aiutare una fan svenuta

Tutto è successo mentre Mengoni stava facendo uno dei suoi discorsi al pubblico (non si stava dunque esibendo, perlomeno in quel preciso momento): ad un certo punto il cantante ha spostato lo sguardo verso la folla di fronte a lui, dove c’era una persona che aveva appena avuto un malore.

Mengoni ha così interrotto il suo discorso e ha detto “La sicurezza c’è? Tutto apposto? Va bene….” per accertarsi che chi di dovere si stesse attivando per soccorrere la fan. Con la sua solita verve ironica Mengoni ha poi scherzato su quanto accaduto, aggiungendo:“Tanto abbiamo tempo. Dove volete andare? Tutto in sicurezza, abbiamo una sicurezza pazzesca e ringraziamo anche loro e il soccorso”, una battuta che ha sciolto la tensione e che è stata accolta dal pubblico con un fragoroso applauso.

La clip virale su TikTok

Le immagini di quanto accaduto sono state girate da un fan in mezzo al pubblico e sono state caricate su TikTok, dove il gesto del cantante è stato così visto e ripostato da migliaia di fan.