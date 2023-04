Margot Robbie: il segreto della sua dieta dei pochi carboidrati

In estate uscirà nelle sale cinematografiche una pellicola dal titolo Barbie, che racconta dell’iconica bambola. Per interpretarla, i produttori e la regista hanno pensato a Margot Robbie, una attrice nota anche per la sua bellezza. Per calarsi nel modo migliore nel ruolo, ha deciso di seguire una dieta molto rigorosa, come illustriamo nei paragrafi qui sotto.

Margot Robbie dieta

A volte, quando si svolge il mestiere di attrice, capita di interpretare dei ruoli in cui è necessario apparire in forma smagliante. Lo sa bene l’attrice Margot Robbie che sta seguendo una dieta alquanto particolare per tenersi in forma e per tenere sotto controllo le sue curve esplosive che lasciano di stucco i suoi tanti followers.

In una intervista che ha rilasciato, l’attrice ha raccontato il regime che segue per tenersi in forma. Si tratta, come spiega lei stessa, di un programma dimagrante molto rigido che consiste nel consumo di pochissimi carboidrati escludendo del tutto i dolci. Per colazione, ha raccontato di consumare del porridge e poi a metà mattina un frullato.

Per il pranzo, solitamente nella dieta di Margot Robbie vi è spazio per una insalata di pollo, mentre per la cena opta per una bistecca di tonno con contorno di patate dolci. Come si può intuire dal menù, è sicuramente un regime molto rigido e restrittivo, ma utilissimo per lei per indossare i panni del film Barbie che uscirà nei mesi estivi.

Ha anche raccontato di amare molto il tè, una bevanda che si concede anche più volte al giorno, perché non contiene calorie, quindi è utile per tenersi in forma e mantenere le sue curve. Sebbene segua una dieta equilibrata, il suo programma consiste anche in qualche sgarro come hamburger e patatine fritte insieme agli amici accompagnata da una birra.

Margot Robbie dieta: come seguirla

Seguire la dieta di Margot Robbie, l’attrice che sta cercando di perdere chili per interpretare il ruolo di Barbie al cinema, non è affatto facile considerando che è un programma dietetico molto rigido non adatto a tutti. Infatti, per interpretare nel modo migliore questo ruolo, ha deciso di bandire non solo i dolci, ma anche i carboidrati, limitandone il consumo.

Sebbene segua un regime alquanto equilibrato, si concede dei piccoli peccati di gola, come patatine e hamburger, quindi cibo da fast food che, però, riesce a smaltire con dell’attività fisica e molto esercizio. Ama mangiare molto bene e in maniera bilanciata. L’unico carboidrato che si concede sono le patate dolci.

Alla dieta di Margot Robbie non manca sicuramente il pilates che le permette di stare meglio subito dopo l’allenamento che non manca mai nella sua routine. Pratica poi diversi sport, come la boxe e lo sparring che le è stato utile quando ha dovuto interpretare il personaggio in un film, anche se non ama fare sollevamento pesi.

Quando non è impegnata sul set, si diverte ad andare a ballare con gli amici o gioca a tennis. Inoltre, si concede anche qualche rituale di bellezza, come maschere, oli e bagno profumato prima di un buon sonno ristoratore che l’aiuta a essere pronta per i tanti impegni che deve affrontare sul set e nella vita privata, in generale.

Margot Robbie dieta: integratore naturale

