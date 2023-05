La notizia per molti versi è clamorosa è stata riportata in anteprima da Liberoquotidiano e ripresa anche da Fanpage su Instagram. Si dice infatti che “Maria De Filippi potrebbe essere allontanata dalla conduzione dei suoi programmi”. Ma cosa significa, esattamente?

Pare che nel futuro di Maria De Filippi ci siano altri progetti, ai quali starebbe lavorando il presidente della rete Pier Silvio Berlusconi. Ciò non significa, in ogni caso, che non la vedremo più al timone delle sue trasmissioni, perlomeno nel breve termine.

Maria De Filippi avrà un ruolo dirigenziale in Mediaset?

Da anni la presentatrice fa registrare risultati di share record alla rete con sede a Cologno Monzese grazie a programmi come C’è posta per te, Amici, Uomini e Donne, e con Temptation Island e Tu sì que vales, prodotti dalla sua Fascino.

Secondo quanto anticipa Liberoquotidiano, dunque, “Maria ancora una volta sarà in prima linea con i suoi contenuti e chissà che per lei non arrivi anche un ruolo da manager”. Il giornale poi aggiunge a riguardo: “Pier Silvio Berlusconi potrebbe quindi offrirle un peso addirittura maggiore all’interno dell’azienda, anche se ciò potrebbe comportare che in futuro la De Filippi non si occuperà più della condizione bensì delle produzioni”.

L’allontanamento dai programmi di cui parla Fanpage non è dunque una cacciata, tutto al contrario: si tratta semplicemente di una diversa scelta da parte dell’azienda, che in ogni caso, è necessario sottolineare, è per il momento una semplice possibilità e che andrebbe presa con le pinze.

La morte di Costanzo ha segnato Maria De Filippi nel profondo

I bene informati hanno nel frattempo lasciato intendere che, dopo la scomparsa dell’amato marito, Maria De Filippi abbia pensato di lasciare tutto. Pare infatti che la presentatrice abbia seriamente “preso in considerazione l’opzione di prendersi una pausa o lasciare definitivamente la conduzione dei suoi programmi”. Sarà vero?